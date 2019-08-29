شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتدخل شخصيا ويغضب الإمارات بأول تحرك صادم تجاهها ردا على جرائمها في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة "رويترز" للأنباء عن موقف صادم وغير متوقع من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه حليفة بلاده الإمارات.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها، إن العاهل السعودي الملك سلمان "خطا هذا الشهر في قصره بمكة خطوة غير مألوفة فأبدى (انزعاجه الشديد) من الإمارات".

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وأوضحت المصادر أن ذلك حصل خلال محادثة الملك سلمان مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يوم 11 أغسطس.

وحسب تقرير "رويترز"، فإن "المصدر المباشر للتوتر هو حرب اليمن الطاحنة... أما السبب الأشمل فهو القرار الذي يبدو أن الإمارات اتخذته بالتحول لخدمة مصالح وطنية أضيق، وإظهار نفسها في صورة الشريك الأكثر نضجا الذي بمقدوره تحقيق استقرار المنطقة حتى إذا كان المغزى من وراء ذلك تقليص الخسائر والمضي قدما من دون الرياض".

وقال مصدر مطلع لـ "رويترز"، إن "الإمارات تريد أن تظهر بمظهر الدولة الصغيرة التي تيسر تحقيق السلام والاستقرار لا التابع لطرف سعودي يبدو منتصرا وينزع للتوسع".

وأضاف المصدر أن "الأمر بشكل من الأشكال تقديم مصالحهم، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت السعودية تنزع للتوسع فستبتلعهم".