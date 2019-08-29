تعز: مظاهرة حاشدة رفضاً للتشكيلات الخارجة عن الدولة في التربة

نظم أبناء مديرية الشمايتين، اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة دعماً للحكومة الشرعية والجيش في مدينة التربة جنوبي تعز.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد دعم أبناء مديرية الشمايتين والحجرية للشرعية بقيادة الرئيس هادي وللجيش الوطني والأجهزة الأمنية، ورفض التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة.

وقال البيان الصادر عن المظاهرة، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، "ليعلم الجميع أن مشاريع عصابات التمرد والانقلاب عبر مليشيات خارج مؤسسة الجيش الوطني ومرتهنة للخارج وكل من يتلقى أوامره من غير القيادة السياسية ممثلة رئيس الجمهورية، هي كيانات مرفوضة وتمثل خطرا على الحجرية بل على الشعب والوطن، مهما كان لها مسميات مختلفة وأقنعة متلونة.

وأضاف، أن هذه المديرية التي قالت كلمتها من أول يوم وضحت بخيرة أبنائها لن تسمح لكائن من كان بأن يعبث بأمنها واستقرارها، بعد أن ظلت آمنة مستقرة طيلة السنوات الماضية.

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وطالب بلجنة تحقيق بأحداث التمرد علي قرارات الشرعية واقتحام إدارة الأمن في 15اغسطس بالتربة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في قتل الأبرياء من أفراد الأمن والمواطنين.

كما طالب البيان أبناء الحجرية جميعا رفع مستوى اليقظة والحذر.. مؤكداً أنقوى التمرد والانقلاب تحاول إجبار هذه المديرية على دفع الثمن الذي عجزوا على إجبارها أن تدفعه طوال الفترة الماضية ولكنهم اليوم قد يأتون بلباس جديد وبأسلوب آخر وبممول جديد.

ودعا الجهات الرسمية لوضع حد لكل التحركات المشبوهة أو التجنيد خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية. كما دعا أبناء المديرية لتوحيد الصف ولم الشمل وجمع الكلمة لاستكمال مسيرة التحرير في المحافظة وكذا سائر اليمن الاتحادي .

كما دعا البيان محافظ المحافظة نبيل شمسان وقيادة المحور برفع الاستحداثات العسكرية في المديرية ورفع النقاط غير الشرعية والقبض علي المجرمين والجماعات الخارجة عن القانون.

