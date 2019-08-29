عــــــــــاجل: الطيران الإمارتي يخلف مجزرة مروعة ويقصف قوات الجيش الوطني بمدينة عدن وسقوط قتلى وجرحى (صور + تفاصيل أولية)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مصدر حكومي ان الطيران الحربي الاماراتي شن غارات جوية، اليوم الخميس، على مواقع لقوات الجيش الوطني في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
وأوضح المصدر الحكومي، بحسب قناة "الجزيرة" الفضائية، ان الغارات الجوية استهدفت قوات الجيش الوطني بنقطة العلم المدخل الشرقي لمدينة عدن.
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كما تحدث مراسل قناة الجزيرة الفضائية سمير النمري عن شن الطيران الحربي لغارتين جويتين استهدفتا قوات الجيش الوطني بمنطقة الكود بمحافظة أبين المحاذية للعاصمة المؤقتة عدن.
وقد تمكنت ميليشيات الحزام الأمني التابعة للامارات من السيطرة على نقطة العلم، صباح اليوم الخميس، بعد انسحاب قوات الجيش الوطني جراء غارات الطيران الاماراتي.
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