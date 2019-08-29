شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــــاجل: مقتل شلال شايع قبل قليل في مدينة عدن .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكدت مصادر محلية بعدن أن غموضا يحيط مصير مدير أمن مديرية أمن عدن " المقال " " شلال شايع " مشيرة الى أنه تواري عن الانظار اثناء اندلاع اشتباكات عنيفة في محيط المديرية بين قوات تابعة للشرعية ومجاميع من ميلشيا الحزام الأمني الموالي للإمارات.

واستبعدت المصادر في تصريحات لـ "اليمني اليوم " ما تردد عن مقتل " شلال" مرجحة أن يكون فر مع حراسته الخاصة في اتجاه البحر وتواري في احد الاماكن .

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