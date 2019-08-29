الحربي: فشل الاخوان في اقتحام عدن جعلهم يبحثون عن أعذار واهية

الناشط السياسي جمال الحربي

كتب الخليج 365-عدن

قال الناشط السياسي “جمال الحربي”، إن بعد فشل الاخوان وخلايا الإرهاب في اقتحام عدن وخسارتهم المعركة، بدأوا يبحثون عن أعذار واهية ويتهمون الطيران بقصفهم، وهو ما اعتبره أساليب قديمة يجب البحث عن أعذار أخري.



وقال “الحربي” في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :" شرعية الفنادق للأسف تروج كذباً لتعرض قوات حكومية لغارة جوية شرق عدن، لكن الحقيقية أنها لعبة إخوانية مكشوفة لتغطية فشل هجومها على عدن، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنته سابقا استجابة لدعوة التحالف العربي للتهدئة والحوار بين الأطراف اليمنية”.

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