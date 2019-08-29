فتيات مأرب تختتم دورة تدريبية في مجال الرخصة الدولية بقيادة الحاسوب

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الخميس 29 أغسطس 2019

وكيل محافظة مأرب

كتب الخليج 365 - مأرب

شهدت محافظة مأرب، اليوم، اختتام دورة تدريبية في مجال الرخصة الدولية بقيادة الحاسوب والتي استهدفت 15 فتاة من خمس مديريات بمأرب، في اطار برنامج تدريبي لبناء القدرات الادارية للمراة الماربية والذي تنفذه مؤسسة فتيات مأرب.

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واكد وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله احمد الباكري، على اهمية اقامة مثل هذه البرامج التأهيلية والتدريبية للمراة الماربية لتمكينها من الانخراط في التنمية بشكل عام بفاعلية وتفعيل دورها في المجتمع وفي صناعة القرار بقدرة وكفاءة عالية.. مشيرا الى انه لايمكن ان يرتقي مجتمع ويحقق التطور والتقدم بدون المراة التي تمثل نصفه وتنجب نصفه الاخر وهي المدرسة الاولى للمجتمع والاجيال.

وشدد الباكري على اهمية الاهتمام بتعليم الفتاة ومواصلة تعليمها العالي وبناء قدراتها في مختلف المجالات بما يمكنها من دور فاعل في المجتمع وفي مواقع صناعة القرار..مؤكداً ان السلطة المحلية بالمحافظة لديها توجها جادا لتنمية المرأة في اطار الاعمال الادارية وتمكينها من الاعمال القيادية في المؤسسات الحكومية حتى يكون لها باع في التنمية المحلية ويكون العنصر النسائي فاعل في المجتمع والتنمية، وتدفع المرأة الماربية للانخراط في التعليم وتهيئة الفرص لها في الوظيفة العامة والترقيات.

واشارت رئيس مؤسسة فتيات مأرب ياسمين علي القاضي الى ان البرنامج الذي تنفذه المؤسسة خلال الفترة 2019م- 2020م، يهدف الى تأهيل 40 امراة مأربية لها تأثير في مجتمعها في مجال القيادة الادارية..مثمنة الدعم الذي تحظى بها انشطتها وبرامجها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وقياداتها بما يسهم في تحقيق الاهداف المنشودة في تنمية المراة المرابية.

وفي ختام الفعالية جرى تكريم الخريجات من برنامج الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب وفريق صانعات السلام التابع للمؤسسة.