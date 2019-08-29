عاجل: قوات الحزام الأمني تدخل زنجبار عاصمة أبين 

قوات الحزام الامني

كتب الخليج 365-أبين

وذكرت المصادر أن قوات الحزام وصلت زجبار بعد انسحاب لقوات الشرعية باتجاه مدينة شقرة وفي طريقها لمدينة شبوة.

وتسود مدينة زنجبار حالة من الهدوء عقب دخول قوات الحزام الامني.

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