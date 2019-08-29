مراسلنا.. كاشف الألغام العميقة التابع لمسام ينجح في شبوة (صور)

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الخميس 29 أغسطس 2019
كشف الألغام
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الخليج 365 - خاص
نجح جهاز كشف الألغام العميقة التابع للمشروع السعودي مسام في كشف ألغام مدفونة في رمال شبوة تحت عدة أمتار.
وقال مراسل "الخليج 365" ان فريق المسح بالمركز التنفيذي للبرنامج الوطنى والمشروع السعودي مسام، تمكن خلال عملية مسح قام بها بجهاز كشف الألغام العميقة من اكتشاف عدة ألغام مدفونة على بعد أمتار تحت الرمال في منطقة الساق بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة.
وكان المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” أعلن الاسبوع الماضي استقدام جهاز كشف الألغام العميقة وهو الأول من نوعه.
ويعد الجهاز من أحدث الأجهزة المستخدمة عالميا في كشف الألغام العميقة، والمدفونه على عمق متر، ويتم حاليا تدريب فريقي الاستطلاع والفريق الأول مسام على طريقة استخدامه.
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