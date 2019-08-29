شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان...بيان عاجل من وزارة الدفاع ورئاسة الاركان .. كشف عن عدد كبير لضحايا القصف الاماراتي ووجه طلبا للمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2234869اصدرت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الاركان العامة اليوم الخميس بيانا هاما تعليقا على قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش في عدن وابين. وقالت وزارة الدفاع في البيان (وصل جهينة يمن نسخة منه) ان الغارة الإماراتية على عدن أسفرت عن سقوط عدد كبير (لم يحدد) من الشهداء والجرحى في صفوف قواتنا. Advertisements وطالب البيان السعودية بمحاسبة الامارات على ما وصفه بالاستهداف السافر والمتعمد. فيما يلي نص البيان : 2234869

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