الاكثر مشاهدة - عاجل : القوات الإماراتية تقتحم قبل قليل أول مدينة يمنية بعد عدن وانسحاب قوات الشرعية إلى هذه المدينة (تطورات متسارعة)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات الإماراتية تقتحم قبل قليل أول مدينة يمنية بعد عدن وانسحاب قوات الشرعية إلى هذه المدينة (تطورات متسارعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت قبل قليل مليشيات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين. ووصلت مليشيات الحزام الامني الى زنجبار عقب انسحاب قوات الشرعية صوب مدينة شقرة في طريقها الى شبوة. Advertisements وتسود عاصمة المحافظة اعمال نهب وسلب للمؤسسات الحكومية منذ الصباح.

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