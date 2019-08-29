شكرا لقرائتكم خبر عن قطع العلاقات مع أبوظبي وإعفاؤها من التحالف ورسالة طارئة إلى مجلس الأمن.. تصعيد جديد للحكومة اليمنية ضد الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة أن الحكومة اليمنية تدرس قطع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وإعفائها من التحالف العربي، بعد الغارات الجوية ضد الجيش الوطني، في محافظتي عدن وأبين. وأشار المصدر إلى أن الحكومة اليمنية وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وانتهاكاتها في اليمن وتطالب بالكشف عن مصير الآلاف من السجناء الأبرياء في السجون السرية. Advertisements وتدعم الإمارات مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وتدعم الإنفصال ومحاربة الشرعية في الجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - قطع العلاقات مع أبوظبي وإعفاؤها من التحالف ورسالة طارئة إلى مجلس الأمن.. تصعيد جديد للحكومة اليمنية ضد الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.