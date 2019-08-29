الاكثر مشاهدة - عاجل : انسحاب مفاجئ لقوات الشرعية بعد 13 ضربة جوية إماراتية وهذا ما يحدث الآن

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عدن - ياسمين التهامي - انسحبت قوات الشرعية الى مدينة زنجبار عقب تعرض قواتها لقصف المقاتلات الاماراتية. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان القوات تراجعت الى منطقة الكود عقب تعرضها للقصف. Advertisements مصدر في قوات الجيش قال لصحيفة عدن الغد ان قوات الجيش تعرضت لاكثر من 13غارة جوية دفعتها للانسحاب صوب زنجبار.

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