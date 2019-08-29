الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد عاجل للشرعية على قصف الإمارات مواقع الجيش الوطني في عدن (تطورات متسارعة)

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عدن - ياسمين التهامي - دانت الحكومة اليمنية، القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة زنجبار اليوم الخميس، مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وقالت الخارجية اليمنية على حسابها في تويتر: ” تدين الحكومة القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، ونحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية.
وطالبت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي بإدانه هذا الاستهداف للجيش اليمني، “نطالب المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن بإدانة هذه الاستهداف السافر والاضطلاع بمسؤولية لحفظ الامن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة”.
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