الاكثر مشاهدة - عاجل : مقاتلات إماراتية تقصف قوات الجيش اليمني في عدن وأبين .. وقناة إخبارية تكشف (تفاصيل) ما حدث

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقاتلات إماراتية تقصف قوات الجيش اليمني في عدن وأبين .. وقناة إخبارية تكشف (تفاصيل) ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر حكومي يمني إن مقاتلات إماراتية استهدفت قوات الجيش الوطني في نقطة العلم أحد أبرز مداخل مدينة عدن. Advertisements وأوضح المصدر في تصريح للجزيرة قبل قليل، رصده "ناس تايمز" أن: الطيران الإماراتي يقصف قوات الجيش الوطني اليمني بنقطة العلم عند مدخل مدينة عدن. في الصعيد ذاته، قالت مصادر متطابقة إن مقاتلات تابعة للتحالف شنت غارتين جويتين على قوات الحكومة الشرعية اليمنية في منطقة الكود بين عدن وأبين.

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