الاكثر مشاهدة - سيدة سعودية تدعو الفتيات للزواج من شباب هذه الدولة العربية .. وتبوح بـ(الأسرار الداخلية) مع زوجها وما حدث معها في المطعم قبل الذهاب للحمام(فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة سعودية تدعو الفتيات للزواج من شباب هذه الدولة العربية .. وتبوح بـ(الأسرار الداخلية) مع زوجها وما حدث معها في المطعم قبل الذهاب للحمام(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت سيدة سعودية، نصيحة للفتيات السعوديات بالزواج من الكويتيين، وعددت الخصال الإيجابية التي يتمتع بها الشاب الكويتي في فيديو قصير على حسابها الشخصي بـ ”سناب شات“.

قالت السيدة، إن الشاب الكويتي ما يتلفت كثير (الكويتي الأصيل مش اللي نص ونص)، وهذه أول خصلة إيجابية لاحظتها.

وكشفت أنه حين يريد الذهاب إلى الحمام لا يستأذن الحضور ويصرح بذلك، بل يتعلل بحجج أخرى مثل أنا عندي موعد أو جلسة، وفي الحقيقة هو يريد الذهاب للحمام ليس أكثر.

وروت السيدة موقف حدث لها مع زوجها ”أبو تيم“، قبل الزواج، حين كانا يتناولان ”العشاء“ في الخارج، ثم لاحظت تغيرا كبيرا على وجه زوجها، فشكت في الأمر، وسألت نفسها ”هل فعلت شيء خطأ؟“، فوجدته بعد ذلك يطلب ”الحساب“ ثم انصرفا.

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وأضافت أنه بعد مرور الأيام وزواجهما وإنجابهما ”تيم“، سألته عن هذا الموقف، وسبب التغير المفاجئ الذي طرأ عليه، فأجابها بأنه ”كان يريد الذهاب للحمام“، مؤكدة وجود حمامات كثيرة سواء في المطعم الذي كانا فيه أو في المحلات المجاورة.

وعن ثالث ”الصفات“، أشارت إلى أن الكويتي يحب دائما استعراض السيارات مهما كان طيب أو متعلم، في النهاية ”يموتوا في الاستعراض“، يسمونها ”فشخة السيارات“، عنده فلوس أو ما عنده فلوس، يحبوا ”فشخة السيارة“.

وقالت إن كل ”كويتي“ لديه عدة نظارات، فمع كل تيشرت يلبسه نظارة مختلفة، كما أن طريقتهم في الاستعراض هي وسيلة لـ ”صيد البنات“.

وأضافت أن الكويتي مثله مثل كل الرجال يحب الأكل، وإذا أرادت المرأة أن يلبي جميع طلباته فعليها أن تعد له وجبة ”الدقووس“.

وفي النهاية، اختتمت حديثها بالإشادة بزوجها الكويتي وأهله، مؤكدة أنهم لا يسمحون لأحد بالتدخل في شؤونهم الداخلية.