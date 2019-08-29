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عدن - ياسمين التهامي - وصف المحلل والكاتب السعودي سليمان العقيلي اعتبر في تغريدة له على ”تويتر““، تدخل الطيران الاماراتي، اليوم، لدعم الانفصاليين الجنوبيين، ”تطور خطير وانقلاب على البيان السعودي الإماراتي المشترك“. قد يهمك ايضاً: - ”عدوان سافر وانقلاب على المملكة” : أول رد سعودي على قصف الإمارات لقوات الشرعية في عدن وأبين - شاهد أول فيديو..مواقع الجيش الوطني التي استهدفها الطيران الإماراتي في عدن - عاجل : طيران الإمارات يقصف الجيش الوطني بـ 13 غارة جوية في أبين وعدن.. ومسؤول يكشف حقيقة استشهاد المحافظ ومدير الأمن - تتخطى الحدود الحمراء .. فنانة لبنانية شهيرة تنشر صورها ”بدون ملابس” .. وهكذا كانت النهاية ؟ - بـ”البكيني”.. سما المصري لمتابعيها: ”هعلمكوا العوم بنفسي” وتنشر أجرأ ”فيديو” على الإطلاق! - مارست ‘‘الفعل الفاضح’’ على الساحل .. رانيا يوسف تتعرض للإحراج بعد نشر (فيديو) بملابس خفيفة تعرضت لهبة ريح Advertisements - المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” يزيح الستار عن أسرار خطيرة دفعت ”ابن سلمان” للإطاحة بحليفة ”بن زايد” من جنوب اليمن - عاجل : انتصار عدن يهز العاصمة صنعاء والمشاط يصدر قرارات عاجلة ويوجه دعوة هامة للرئيس هادي..شاهد ما ورد فيها؟ - عاجل.. عادل اليافعي : 50 ألف مقاتل تبع الانتقالي يقلبون الطاولة ويسيطرون على عدن وأبين ويقتحمون شبوة.. ما الذي حدث؟ (صورة)

وقال في تغريدة أخرى انباء عن عدوان جديد على الجيش الوطني في محافظة ابين وسقوط شهداء وجرحى .. وذلك تسهيلآ لزحف المليشيات الانقلابية الى زنجبار عاصمة المحافظة . وشن الطيران الإماراتي، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، غارات جوية استهدفت قوات الجيش الوطني عند مدخل مدينة عدن الشرقي. مصادر عسكرية قالت ان الطيران الإماراتي استهدف قوات الجيش في نقطة العلم مدخل عدن الشرقي“، مؤكدة سقوط العشرات من أفراد الجيش بين قتيل وجريح. وقبل يومين، أعلنت السعودية والإمارات “حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن” عبد ربه منصور هادي.

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