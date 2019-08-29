الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد أول فيديو..مواقع الجيش الوطني التي استهدفها الطيران الإماراتي في عدن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو..مواقع الجيش الوطني التي استهدفها الطيران الإماراتي في عدن والان مع التفاصيل

جواس

عدن - ياسمين التهامي - جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش

تشييع قتلى من جامع الصالح

مقتل نجل ”عبدالملك الحوثي” و 3 من أفراد أسرته.. وقناة المسيرة تنقل هذا الخبر الصادم للمليشيا (صورة+فيديو)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول فيديو..مواقع الجيش الوطني التي استهدفها الطيران الإماراتي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا