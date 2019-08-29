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عدن - ياسمين التهامي - انسحبت قوات الشرعية الى مدينة زنجبار عقب تعرض قواتها للقصف. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان القوات تراجعت الى منطقة الكود عقب تعرضها للقصف. قد يهمك ايضاً: - ”عدوان سافر وانقلاب على المملكة” : أول رد سعودي على قصف الإمارات لقوات الشرعية في عدن وأبين - شاهد أول فيديو..مواقع الجيش الوطني التي استهدفها الطيران الإماراتي في عدن - عاجل : طيران الإمارات يقصف الجيش الوطني بـ 13 غارة جوية في أبين وعدن.. ومسؤول يكشف حقيقة استشهاد المحافظ ومدير الأمن - تتخطى الحدود الحمراء .. فنانة لبنانية شهيرة تنشر صورها ”بدون ملابس” .. وهكذا كانت النهاية ؟ - بـ”البكيني”.. سما المصري لمتابعيها: ”هعلمكوا العوم بنفسي” وتنشر أجرأ ”فيديو” على الإطلاق! - مارست ‘‘الفعل الفاضح’’ على الساحل .. رانيا يوسف تتعرض للإحراج بعد نشر (فيديو) بملابس خفيفة تعرضت لهبة ريح Advertisements - المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” يزيح الستار عن أسرار خطيرة دفعت ”ابن سلمان” للإطاحة بحليفة ”بن زايد” من جنوب اليمن - عاجل : انتصار عدن يهز العاصمة صنعاء والمشاط يصدر قرارات عاجلة ويوجه دعوة هامة للرئيس هادي..شاهد ما ورد فيها؟ - عاجل.. عادل اليافعي : 50 ألف مقاتل تبع الانتقالي يقلبون الطاولة ويسيطرون على عدن وأبين ويقتحمون شبوة.. ما الذي حدث؟ (صورة)

مصدر في قوات الجيش قال لصحيفة عدن الغد ان قوات الجيش تعرضت لاكثر من 13غارة جوية دفعتها للانسحاب صوب زنجبار.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية ان قيادات عسكرية وامنية واخرى من السلطة المحلية بابين استشهدت اثر غارات جوية تعرضت لها سيارات كانت تقلهم بالقرب من دوفس. ونفى مصدر خاص لبوابتي اخبار استشهاد محافظ ابين ابوبكر حسين ومدير امنها ابومشعل الكازمي. وكان الطيران الاماراتي نفذ 3غارات جوية اماراتية استهدفت تجمعات الجيش والقيادات.. ونقل المصابون الى مستشفيات في لودر وزنجبار.

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