شاهد فيديو مرعب .. لحظة قصف الطيران الإماراتي للجيش الوطني في عدن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطین على منصات التواصل الإجتماعي فیدیو للطیران الإماراتي لحظة قصف .الجیش الوطني في نقطة العلم بمدینة عدن وكانت الحكومة الیمنیة ّ حملت الإمارات المسؤولیة الكاملة عن الاست?داف السافر لقوات .الجیش الوطني، والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى وطالبت الحكومة الیمنیة المجتمع الدولي إدانة ?ذا الاست?داف للقوات الحكومیة ومساندة .الملیشیات المسلحة الانقلابیة قد يعجبك أيضًا: Advertisements

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