عاجل: حصيلة أولية لضحايا غارات التحالف التي استهدف الجيش الوطني في عدن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سقط نحو 40 جندي بين قتل وجريح من أفراد الجيش الوطني، إثر غارات جوية استهدفتهم في منطقة العلم بمدينة عدن. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وقال مصدر حكومي أن الطيران الحربي للتحالف نفذ غارات جوية استهدفت قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية شرق منطقة العلم. وقال شهود عيان أن القوات التابعة للجيش الوطني تعرضت لعدد من الغارات الجوية لوقف تقدمهم نحو عدن.

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