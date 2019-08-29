شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : بعد صمت طويل ... قبائل الصبيحة تفاجى الجميع وتبدا بأول تحرك عسكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر االصحفي أنيس منصورآآ قبل لحظات تغريدةآآ عبرحسابة آآ في تويتر قال فيها. بانه اشتباكات عنيفة تدور حالياً أطراف مداخل محافطة لحج عقب اعتراض قبائل الصبيحة دخول تعزيزات للانتقالي الاماراتي قادمة من الضالع ويافع ووقوع طقم مع أفراده اسرى بيد الصبيحة. قد يعجبك أيضًا: Advertisements

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