شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الرئيس هادي يفاجئ الملك سلمان وولي عهده ويحدد مصير الزبيدي وكل قيادات الانتقالي المدنية والعسكرية بقرار شجاع وحاسم (نص القرار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رئاسة الجمهورية اليمنية

مكتب :

القائد الأعلى للقوات المسلحة

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الأربعاء :11.45 صباحا

28/8/2019_

يتم التوجية فورا لكلا من :

قيادة المناطق العسكرية وقادة الألوية والقطاعات وقيادة الوحدات والكتائب والضباط وصف الضباط والأفراد.. بمنع أي تجاوزات او انتقامات أو اي افعال يعاقب عليها القانون ،كما يمنع اقتحام المنازل او الأعتقالات خارج القانون _ ونوجه بتوفير الحماية والحراسات اللازمة لقيادات الأنتقالي و منازلهم _ولا يتم التعامل معهم بالمثل_ بل يجب التعامل معهم بكل أحترام وتقدير وصون حرمات المنازل والأعراض والمحافظة على الأروح.

فكلنا إخوة وأبناء وطن واحد.

كما يمنع التعرض لكل من عاد إلى رشدة وانضم لقوات الوطن مع الحفاظ على حقوقة وضمان راتبة وترقيتة أسوتا بأخوانة في جيش الدفاع الوطني ..

وكل من ترك السلاح ولم يقف في وجهة قوات جيش الدفاع الوطني، فهو آمن.

كما نهيب بكل المغرر بهم

العودة لأحضان الوطن والشعب..

وتحت مظلة القيادة الشرعية للجمهورية اليمنية.

والسلام عليكم ورحمة الله

أخوكم /

المشير الركن / عبدربه منصور هادي _ القائد الأعلى للقوات المسلحة

رئيس الجمهورية اليمنية