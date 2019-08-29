سالم ثابت: هزيمة مذلة للقوات الشمالية الغازية في عدن وزنجبار

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - عدن أكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن "عشرات الأطقم الشمالية هاربة باتجاه احور ومودية ويجري التعامل معها من قبل رجال شبوة وأبين".

Advertisements وكتب العولقي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏هزيمة مذلة للقوات الشمالية الغازية في عدن وزنجبار". وتابع: "عشرات الأطقم الشمالية هاربة باتجاه احور ومودية ويجري التعامل معها من قبل رجال شبوة وأبين". وأضاف: "جثث عشرات القتلى والجرحى من القوات الشمالية الغازية متناثرة على امتداد الطريق من العلم إلى زنجبار".

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