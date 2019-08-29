عاجل.. ننشر كلمة اللواء أحمد سعيد بن بريك للأجهزة الأمنية والمقاومة الجنوبية .. فيديو

ننشر كلمة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي للاجهزة الأمنية والمقاومة الجنوبية وشعب الجنوب.



حيث أوضح في كلمته حقيقة الأمور في عدن ودحض فيها الأكاذييب ، وطالب بالكشف عن الخلايا النائمة.

وقال هنيئاً لشعبنا في انتصاراته قائلاً آن الاوان ان يكون الجنوب آمن.

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