شاهد.. صورة نادرة للفنان أحمد بن أحمد قاسم

أحمد بن أحمد قاسم

كتب الخليج 365

ويظهر في الصورة الفنان أحمد بن أحمد قاسم الأول جلوساً من اليسار مع فريق مدرسة بازرعة عام 1950م.

وتعد هذه الصورة من أندر الصور خلال أيام الزمن الجميل للفنان أحمد بن أحمد قاسم.

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