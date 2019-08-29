بالصورة.. وصول جثث الإصلاح إلى مستشفى عتق 

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب شبوة - الخليج 365

تداول ناشطون، اليوم الخميس، صورة تظهر وصول جثث تابعة لعناصر الإصلاح المنضويين في قوات الشرعية، إلى مستشفى عتق بمحافظة شبوة.



وتظهر الصورة - يعيد نشرتها "الخليج 365" من أمام بوابة مستشفى عتق في شبوة وصول عشرات الجثث والمصابين من قوات الإصلاح بعد سقوطهم في كمائن ومواجهات مع القوات المسلحة الجنوبية.

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وتحدث مسؤول بثلاجة الموتى في المستشفى عن عدم وجود أي مساحة في الثلاجة لاستقبال أي جثة..

وكانت المصادر ذكرت أن "مسؤولاً في الحكومة الشرعية أصيب بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن "وكيل وزارة النفط يوسف احمد مساعد حسين أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه في عتق عاصمة شبوة التي تسيطر عليها قوات الشرعية.

ولم ترد تفاصيل عن هذه الحادثة أو الجهة التي اطلقت النار عليه.