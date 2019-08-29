شكرا لقرائتكم خبر عن بـ "الاسم والصورة"...من هو قائد معركة تحرير عدن من الانفصاليين ...مرغ انوفهم ولقنهم درساً بالعسكرية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 5139066تواصل القوات الحكومية عملياتها وجهودها لاستعادة مدينة عدن، العاصمة المؤقتة سلميا، وبأقل الخسائر، تاركة فرصة لمليشيات المجلس الانتقالي للانسحاب والتعقل وإلقاء السلاح، وفي ذات الوقت مستعدة لحسم المعركة عسكريا.
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ويتولى معركة "تحرير العاصمة المؤقتة عدن"، من مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، العميد عبدالله الصبيحي، قائد اللواء 39.
والصبيحي، يعتبر من أبرز القادة العسكريين الذين ساهموا في معركة تحرير عدن في 2015، كما أنه خاض معارك شرسة ضد الحوثيين في صنعاء قبيل انقلابهم على الشرعية في سبتمبر 2015.
وتشير المعلومات إلى أن الصبيحي وصل على رأس تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مشارف العاصمة عدن لإحكام السيطرة عليها، ودحر المليشيات الانفصالية منها، بالتزامن مع حشود لتلك المليشيات قدمت من الضالع ويافع وردفان.
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