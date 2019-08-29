شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : استسلام قوات المجلس الانتقالي وتسليم كل معاداتها العسكرية ...التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3443429قالت مصادر عسكرية إن القوة العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي التي هاجت مدينة زنجبار بأبين استسلمت بالكامل.

وافادت إن القوة المهاجمة لمدينة زنجبار استسلمت بالكامل مع عتادهم العسكري. آخر الاخبار الساخنة من "الخليج 365" 3443429 3443429

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