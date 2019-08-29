شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف ينقلب على الرئيس هادي ويشن اعنف غارات على الجيش الوطني قبل قليل في منطقة العلم شرق عدن وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجنود ...حصيلة اولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3257078سقط نحو 40 جندي بين قتل وجريح من أفراد الجيش الوطني، إثر غارات جوية استهدفتهم في منطقة العلم بمدينة عدن. وقال مصدر حكومي أن الطيران الحربي للتحالف نفذ غارات جوية استهدفت قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية شرق منطقة العلم. Advertisements آخر الاخبار الساخنة من "الخليج 365" وقال شهود عيان أن القوات التابعة للجيش الوطني تعرضت لعدد من الغارات الجوية لوقف تقدمهم نحو عدن.3257078

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