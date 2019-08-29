عاجل.. إصابة مسؤول بالشرعية بجروح خطيرة في شبوة 

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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة، اليوم الخميس، بأن مسؤولاً في الحكومة الشرعية أصيب بجروح خطيرة.
وأضافت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن "وكيل وزارة النفط يوسف احمد مساعد حسين أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه في عتق عاصمة شبوة التي تسيطر عليها قوات الشرعية.
ولم ترد تفاصيل عن هذه الحادثة أو الجهة التي اطلقت النار عليه.
وكانت المصادر، ذكرت أن الطيران استهدف رتلاً عسكرياً لعناصر الإصلاح في دوفس وسقط أكثر من اربعين قتيلا كحصيلة اولية مؤكدة.
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