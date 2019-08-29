وزير الدفاع الأمريكي يصل السعودية ويوجه رسالة عاجلة للإخوان

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - خاص

وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إلى الرياض، قبل قليل، لمناقشة قيادات السعودية وبحث عملية الضغط على حكومة الإخوان الإرهابية؛ بوقف العمليات العبثية في الجنوب، حيث يُعتبر المجلس الانتقالي مفوض شعبي وعلى حكومة اليمن التفاوض.

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ووجه وزير الدفاع الأمريكي، حديثه، إلى وزراء الدفاع فى كلاً من مصر والأردن والإمارات، حيث طالبهم رسمياً بضرورة تقديم الدعم الكامل للقوات الجنوبية كونة شريك للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال وزير خارجية السعودية، إن على الحكومة اليمنية الجلوس والتفاوض مع المجلس الانتقالي.