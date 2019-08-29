- 1/2
- 2/2
Advertisements
الخميس 29 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 - خاص
وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إلى الرياض، قبل قليل، لمناقشة قيادات السعودية وبحث عملية الضغط على حكومة الإخوان الإرهابية؛ بوقف العمليات العبثية في الجنوب، حيث يُعتبر المجلس الانتقالي مفوض شعبي وعلى حكومة اليمن التفاوض.
ووجه وزير الدفاع الأمريكي، حديثه، إلى وزراء الدفاع فى كلاً من مصر والأردن والإمارات، حيث طالبهم رسمياً بضرورة تقديم الدعم الكامل للقوات الجنوبية كونة شريك للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، قال وزير خارجية السعودية، إن على الحكومة اليمنية الجلوس والتفاوض مع المجلس الانتقالي.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي يصل السعودية ويوجه رسالة عاجلة للإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.