الحربي: الإخوان يبحثون عن أعذار بعد أن فشلوا باقتحام عدن 

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الخميس 29 أغسطس 2019

جمال الحربي

كتب عدن - الخليج 365

قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، "بعد أن فشل الاخوان وخلايا الإرهاب في اقتحام عدن وخسروا المعركة بدأوا يبحثون عن أعذار واهية ويتهمون الطيران بقصفهم، أساليب قديمة ابحثوا عن غيرها".

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وأضاف الحربي في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -رصدها "الخليج 365" - "تعاطى المجلس الانتقالي الجنوبي بمسؤولية مع دعوة المملكه العربيه السعوديه للحوار في جدة وذهب وفده إلى هناك كما جدد التزامه بالبيان المشترك للخارجيتين السعودية والاماراتية في الوقت الذي كانت فيه شرعية الفنادق تواصل زحفها نحو عدن لكن الامور اتضحت الان وعلى الباغي تدور الدوائر"..

ومضى "استعانت شرعية الاخوان بعناصر القاعدة في عدن خلال الساعات الماضية مايكشف حجم التنسيق بينهم، حتى أن الميسري كلف المدعو ايمن عسكر القيادي في التنظيم الإرهابي والموضوع على قوائم الارهاب الأمريكية بمهاجمة مطار عدن".

وأشار إلى أن "الجيش المسمي وطني والذي يسيطر عليه الاخوان لم ينجح في تحرير أي منطقة من الحوثيين منذ سنوات فقرر أن يحقق هذه الانتصارات في المناطق المحررة..والأدهى أن جميع المناطق التي خرجت منها النخبة الشبوانية سلمها جيش على محسن لحلفائه في القاعدة وداعش".

ولفت إلى أن "حشد الاخوان وجيش علي محسن جحافلهم نحو شبوة وأبين وعدن وقطعوا مئات الكيلومترات وتجاهلوا صرواح ونهم التي تبتعد عنهم مرمى حجر...هذا حرف البوصلة الذي حذرنا منه والذي شتت جهود مواجهة الحوثي".