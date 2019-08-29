عاجل.. الحزام الأمني يُعزز انتشاره في مدن لحج 

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب لحج - الخليج 365

عزز الحزام الأمني، اليوم الخميس، انتشاره في مدن محافظة لحج، جنوب اليمن.



وأضافت مصادر "الخليج 365"، أن "قوات الحزام الأمني عززت انتشارها في مدن محافظة لحج ومداخلها".

وبينت أن قوات الحزام الأمني انتشرت في لحج لحفظ الأمن والاستقرار فيها.

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كما قامت قوات الحزام الأمني بنشر نقاط تفتيش في المحافظة.

وبثت قناة "سكاي نيوز عربية" الصور الأولى لانتشار قوات الحزم الأمني في لحج.

وفرت عناصر الإصلاح المنضوية ضمن القوات الشرعية، اليوم الخميس، من عدة مناطق بمحافظة أبين، جنوب اليمن، أمام ضربات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت المصادر وفقاً لقناة سكاي نيوز عربية، انسحاب عشرات المركبات العسكرية التابعة لقوات حزب الإصلاح المنضوية في القوات الحكومية اليمنية من دوفس وزنجبار وشقرة في محافظة أبين.

وكانت قوات الحزام الأمني أعلنت سيطرتها على مدينة جعار في محافظة أبين وتتقدم نحو زنجبار عاصمة المحافظة