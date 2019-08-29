بالفيديو.. آخر الذكريات للشهيد البطل أبو اليمامة مع رفاقة

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 أبو اليمامة كتب الخليج 365 - بكر محسن رصد محرر "الخليج 365" مقطع فيديو يظهر الحب الجنوبي المتبادل بين قيادات أبناء الحنوب العربي.

Advertisements ويظهر في المقطع اللواء شلال شايع مبتسما الى جانب رفاقه كان أبرزهم الشهيد منير اليافعي المعروف بـ"أبي اليمامة" رحمه الله. ولقي هذا المقطع تداولا على نطاق واسع لدى الناشطين الجنوبيين باعتبارها آخر الذكريات لشهيدهم البطل. وكان الشهيد منير اليافعي قد ارتقى شهيد إثر عملية ارهابية غادرة في عرض عسكري مطلع الشهر الجاري. Advertisements

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