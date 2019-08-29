Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 شارك رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، حفل التوقيع على مخططات مدينة مأرب الحديثة، وعددها 52 مخططا لتطوير محافظة مأرب، التى تمتاز بمواقعها التاريخية والأثرية، وتتضمن المخططات التي وقعها رئيس مصلحة اراضي وعقارات الدولة، أنيس باحارثة، ومحافظ مأرب سلطان العراده، إنشاء مرافق ومساحات تخدم المجتمع.

Advertisements تم إعداد المخطط العام لعاصمة محافظة مأرب (المستر بلان)، وفقا لاسس حضرية تستوعب المتغيرات والتطور الذي تشهده المدينة. وتبلغ مساحة المخطط 20 ألفاً و750 هكتارا، يضم 110 وحدة جوار في 33 منطقة منضوية في ثمانية قطاعات رئيسة . واعتمد المخطط الإحداثيات العالمية عبر الـ( جي بي اس)؛ أثناء إعادة الترقيم الجديد والربط، حيث سيستوعب توسع المدينة لـ30 سنة قادمة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل.. رئيس الوزراء يعتمد مخططات تطوير "مأرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.