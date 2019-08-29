عاجل.. فرار عشرات الآليات التابعة للإصلاح من دوفس وزنجبار وشقرة 

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements أبين - الخليج 365 فرت عناصر الإصلاح المنضوية ضمن القوات الشرعية، اليوم الخميس، من عدة مناطق بمحافظة أبين، جنوب اليمن، أمام ضربات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت المصادر وفقاً لقناة سكاي نيوز عربية، انسحاب عشرات المركبات العسكرية التابعة لقوات حزب الإصلاح المنضوية في القوات الحكومية اليمنية من دوفس وزنجبار وشقرة في محافظة أبين. وكانت قوات الحزام الأمني أعلنت سيطرتها على مدينة جعار في محافظة أبين وتتقدم نحو زنجبار عاصمة المحافظة

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