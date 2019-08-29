مصادرنا: غارة جوية تستهدف أكثر من 40 إرهابيا بأبين

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - بكر محسن أفادت مصادر "لليمن العربي" مصرع أكثر من 40 عنصرا إرهابيا في أبين.

وبحسب المصادر فإن العناصر الإرهابية لقيت مصرعها في غارات جوية بمحافظة أبين جنوبي البلاد. وتشهد محافظتي عدن وأبين معارك ضارية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات ارهابية توالي الإرهابي علي محسن الأحمر، المتورط في قضايا فساد ودعم وتمويل الجماعات الإسلامية المتشددة في اليمن.

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