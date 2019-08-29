قيادي في الانتقالي: استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

أكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، زيد الجمل، أن استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب كامل السيادة.



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وكتب الجمل، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏الامن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج أصبح مرهون بدور كل من السعودية والامارات".

وتابع: "لنجاح هذه المهمة لابد من إعادة توازن القوى والقوة بين عدن وصنعاء التي اختلت في حرب وعدون 1994م".

وأضاف: "الامر يتتطلب منهما العمل على إعادة دولة الجنوب كاملة السيادة بحدودها السابقة".