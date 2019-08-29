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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
أكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، زيد الجمل، أن استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب كامل السيادة.
وكتب الجمل، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الامن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج أصبح مرهون بدور كل من السعودية والامارات".
وتابع: "لنجاح هذه المهمة لابد من إعادة توازن القوى والقوة بين عدن وصنعاء التي اختلت في حرب وعدون 1994م".
وأضاف: "الامر يتتطلب منهما العمل على إعادة دولة الجنوب كاملة السيادة بحدودها السابقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الانتقالي: استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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