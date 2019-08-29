الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

قيادي في الانتقالي: استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قيادي في الانتقالي: استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب

كتب

الخليج 365 - متابعات

أكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، زيد الجمل، أن استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب كامل السيادة.

 

Advertisements

وكتب الجمل، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏الامن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج أصبح مرهون بدور كل من والامارات".

 

وتابع: "لنجاح هذه المهمة لابد من إعادة توازن القوى والقوة بين عدن وصنعاء التي اختلت في حرب وعدون 1994م".

 

وأضاف: "الامر يتتطلب منهما العمل على إعادة دولة الجنوب كاملة السيادة بحدودها السابقة". 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الانتقالي: استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا