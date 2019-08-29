شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن «شلال شايع» يقع الآن في الأسر أثناء محاولته الهروب متخفياً مع ابن أخيه.. والجيش يصل المعلا.. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت مصادر خاصة في الجيش لـ"الميناء نيوز" أن أفراد من كتيبة الفتح تمكنوا من إلقاء القبض على المتمرد شلال شايع أثناء هروبه متخفياً بمعية ابن أخيه في سيارة مدنية متجهة إلى الضالع.

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وأشارت المصادر الخاصة بالميناء نيوز أن فرار شلال جاء عقب اشتداد المعارك في المعلا والتي وصلت إلى الشارع الرئيسي هذه اللحظة.

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وحصل الميناء نيوز على صور توثق تقدم الجيش إلى قلب المعلا لحظة كتابة الخبر.