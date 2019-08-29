شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد فضيحته في اليمن : ‘‘النفيسي’’ يسخر من ‘‘ابن زايد’’: والله العيال كبرت (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول مقطعا مصورا قديما للمفكر الكويتي والسياسي الكبير الدكتور عبدالله النفيسي، يسخر فيه من الإمارات وعيال زايد حول تشدقهم بمحاربة الإرهاب تزامنا مع أحداث اليمن وخيانة الإمارات بدعم انقلاب عدن.

وقال الدكتور النفيسي في الفيديو المذكور ساخرا: “إن الإرهاب بخير ونعمة اذا كانت أبوظبي هي التي تحاربه.”

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وأبدى استغرابه من وجود قوات إماراتية في أفغانستان ساخراً “العيال كبرت” معلقاً على تبرير عبدالله بن زايد وجود القوات الإماراتية في افغانستان بأنه لمحاربة الارهاب.

وأعاد ناشطون نشر الفيديو للسخرية من الإمارات تزامنا مع افتضاح أمرها ومخططها في اليمن، عقب سيطرة قوات الشرعية اليمنية على العاصمة المؤقتة عدن وإنهاء الانقلاب الذي قاده هاني بن بريك بدعم إماراتي كامل.

ونقلت وكالة الأناضول أن القوات الحكومية تسيطر على “مطار عدن الدولي” وتتوغل بمديريات المُعلا والتواهي داخل المدينة، في ظل تراجع مستمر لقوات المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التطورات بعد أن تمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على محافظة أبين بشكل كامل من قبضة القوات التابعة للمجلس الانتقالي.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش سيطر صباح اليوم الأربعاء على مركز محافظة أبين، بعد أن استعاد بلدة شُقرة الساحلية وقرن الكلاسي بالمحافظة، وطرد منها قوات الحزام الأمني، كما بسط نفوذه على سلسلة جبال العرقوب.

وأشارت تلك المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى في الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الطرفين.