هاني بن بريك: ستأتيكم التباشير وقواتنا قادمة للدفاع عن الجنوب

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الخميس 29 أغسطس 2019

هاني بن بريك

كتب أبين - الخليج 365

قال هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، "زنجبار ودلتا أبين ستأتيكم التباشير منها بإذن الله".



وأضاف بن بريك في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدها "الخليج 365" - "أرضنا وبلادنا والله ثم والله سنفديها بأرواحنا أنا عدني ولحجي وأبيني وشبواني وحضرمي ومهري وسقطري ويافعي وضالعي وصبيحي ولن نترك شبرا منها أنا من كل ذرة رمل جنوبية".

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وتابع "رأى العالم الجيش الوطني بالجنابي والدراجات النارية والعمائم السود!".

ومضى "قواتنا الجنوبية متوجهة من الجبهات الشمالية للدفاع عن الجنوب الذي يواجه قوى الإرهاب الإخونجي، فلن نبقى في جبهات لتحرير الشمال من الحوثي والشمال يغزونا".

واختتم "ظلينا لما يزيد عن أربع سنوات نواجه الحوثي بكل إخلاص، وقوى الإرهاب تدخر دعم التحالف لغزو الجنوب، والآن معركة المصير ياشعب الجنوب".