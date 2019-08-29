نزار هيثم: عدن آمنة بكامل مديرياتها والبريقة في يد المجلس الانتقالي

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الخميس 29 أغسطس 2019
نزار هيثم
كتب
عدن - الخليج 365
قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، "سعت قوى الشر القادمة من الشمال لاجتياح عاصمتنا عدن مُتدثرين بغطاء الشرعية المهترئة".
وأضاف هيثم في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدها "الخليج 365" - "بجهود الابطال والأحرار يتم تطهيرها من دنس الاٍرهاب ، ومنها يتم الإعداد للمعركة الكُبرى لتحرير كافة مناطق الجنوب وإستعادة السيادة على كافة التراب الجنوبي".
وأشار إلى أن "عدن باتت امنه ومستقرة ولله الحمد بكامل مديرياتها اخرها مديرية البريقه حيث يتواجد بها مصفاة عدن وميناء الزيت والذي اصبحا بيد المجلس الانتقالي الجنوبي، وقواته الامنية والعسكرية ويتم ملاحقة الارهابيين و المتسببين بالفوضى والبدء بتحرير مناطق الجنوب من الغزاة القادمين من كهوف الشمال".
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