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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
قال نصر جعوال قائد مقاومة مُريس، نحن مستعدون وجاهزون لأيّ مهمة عسكرية تسند لنا ومصيرنا من مصير الجنوب وليس من مصير الشمال.
وأضاف نصر جعوال، قائد المقاومة الشعبية في جبهات مُريس بمديرية قعطبة في منشور على فيسبوك:” ترقبوا حسم المعركه في الساعات القادمة وتصفية الألوية الغازية التي قامت بغزو بعض محافظات الجنوب.
وأضاف” لقد ظهرت حقيقتهم وحقيقة داعمهم علي محسن الأحمر وميليشياته الإرهابيّة، فنحن نحذر كل من تسوّل له نفسه إقلاق السكينة العامة في العاصمة عدن.
وأكّد قائلاً:” نحن مستعدون وجاهزون لأيّ مهمة عسكرية سواءً كانت في جبهات مُريس أو ضبط الأمن الداخلي للجنوب تسند لنا من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وختم منشوره:” نوجه رسالة لبعض الإعلاميين المرجفين الذي يروجوا للأكاذيب ويتبعوا الحزبية أننا خرجنا لله ثم للوطن وإن مصيرنا من مصير الجنوب وليس من مصير الشمال وبالذات مُريس وقعطبة ودمت وجُبن.
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