- 1/2
- 2/2
Advertisements
الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، من تفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، في منطقة المسناء جنوبي مدينة الحديدة غربي اليمن.
وقال مصدر في الفرق الهندسية، لموقع "نيوزيمن"، اليوم الخميس، إن الفرق نزعت وفككت كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة من منطقة المسناء، فيما لا يزال العمل جارياً لاستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة.
وسبق أن قامت الفرق الهندسية للقوات المشتركة بتفكيك وانتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي من مختلف مناطق محافظة الحديدة، وفجرتها في وقت لاحق.
يذكر أن المئات من المدنيين سقطوا ضحايا بسبب الألغام مختلفة الأحجام والأنواع التي تزرعها الميليشيات في الكثير من الأحياء السكنية والقرى والمزارع والسواحل وفي البحر، وحتى داخل منازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك كميات من الألغام الحوثية في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.