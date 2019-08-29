محافظ حضرموت يدعو الى استمرار نجاحات استقرار التعليم بالمحافظة

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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365
تبدأ يوم الأحد القادم الأول من سبتمبر أول ايام العام الدراسي الجديد 2019/2020م في جميع مدراس المحافظة ساحلاً ووادياً.
حيث يلتحق الآلاف من الطلاب والطالبات بمدارس التعليم الأساسي والثانوي ليبدأوا عاماً دراسياً جديداً مفعماً بالنشاط والتحصيل العلمي.
ودعا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني جميع ابنائه الطلاب والطالبات الى الإلتزام في مقاعد الدرس منذ الحصة الدراسية الأولى لأول يوم دراسي ، وقال إن السلطة المحلية بالمحافظة أولت قطاع التعليم اهتماماً خاصاً وكبيراً من خلال توفير البنية التحتية والبيئة المدرسية المحفّزة للتعليم وسد الاحتياجات للجانبين التدريسي والإداري.
وأشاد المحافظ بالاستعدادات المبكرة لمكتبي التربية والتعليم بساحل ووادي حضرموت ، مثنياً على الأداء الجيد للمعلمين والإدارات المدرسية خلال الأعوام الدراسية الماضية .
ودعا المحافظ الى استمرار هذا العمل والجهد لمواصلة النجاحات التي حققتها حضرموت في قطاع التربية والتعليم واستقرار العملية التعليمية، ومواصلة أروع الأمثال في الانضباط والإلتزام ومكافحة ظاهرة الغش . مشدّداً على الطلاب بالاجتهاد في التحصيل العلمي والاعتماد على الذات لتحقيق نجاحات ومراكز متقدمة تشرّفهم وأسرهم ومجتمعهم.
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