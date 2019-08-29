صحفي: محاولات قطرية مفضوحة توضح أن الإصلاح ينفذ أجندة الدوحة 

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الدوحة - الخليج 365

قال الصحفي الشيخ بن سالك، "بعد يوم كامل من التضليل المتواصل في اليمن والهجوم على الإمارات يأتي حمد بن جاسم مستغلا الظرف ليغرد مستعطفا السعودية ".



وقال الصحفي عن حمد بن جاسم في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -رصدها "الخليج 365" -"متذللا دون أن يدري أنه أساء لها إساءة كبيرة".

وأضاف أنها "محاولات قطرية مفضوحة لإحداث شرخ بين السعودية والإمارات تقطع الشك باليقين أن الإصلاح ينفيذ الأجندة القطرية في اليمن".