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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الدوحة - الخليج 365
قال الصحفي الشيخ بن سالك، "بعد يوم كامل من التضليل المتواصل في اليمن والهجوم على الإمارات يأتي حمد بن جاسم مستغلا الظرف ليغرد مستعطفا السعودية ".
وقال الصحفي عن حمد بن جاسم في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -رصدها "الخليج 365" -"متذللا دون أن يدري أنه أساء لها إساءة كبيرة".
وأضاف أنها "محاولات قطرية مفضوحة لإحداث شرخ بين السعودية والإمارات تقطع الشك باليقين أن الإصلاح ينفيذ الأجندة القطرية في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي: محاولات قطرية مفضوحة توضح أن الإصلاح ينفذ أجندة الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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