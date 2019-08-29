حزام أبين يستعيد مدينة جعار ويتقدم باتجاه زنجبار

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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
أبين - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة أبين، اليوم الخميس، بأن الحزام الأمني استعاد مدينة جعار.
وذكرت المصادر، أن "قوات الحزام الأمني أعلنت سيطرتها على مدينة جعار في محافظة أبين وتتقدم نحو زنجبار عاصمة المحافظة".
وياتي هذا بعد أن نجحت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من إفشال محاولة إسقاط عدن من داخلها عن طريق خلايا الإخوان.
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