مصدر في التربية والتعليم يكشف "لليمن العربي" سبب تأخر اعلان النتائج.. تعرف على الموعد

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن

كشف مصدر في مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت "لليمن العربي" سبب موعد اعلان النتائج التي كان من المقرر اعلانها 20 أغسطس/آب الجاري.

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وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر هويته - إن سبب تأخر الإعلان يعود لعدم تسليم محافظة تعز للملفات في الوقت المحدد، لافتا إلى أن ملفات طلاب بقية المحافظات الأخرى جاهزة.

وأكد المصدر أن موعد اعلان النتائج سيكوم في الأول من سبتمبر/ أيلول القادم بمشيئة الله.

وكانت قد أعلنت وزاوة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 ـ 2019، وقالت بأن الموعد سيكون يوم غد الـ20 من أغسطس/ آب الجاري.

جدير بالذكر أنه لا يزال باستطاعة الطلاب معرفة نتائج الثانوية العامة عن طريق الموقع التابع للوزارة وذلك عبر إدخال رقم الجلوس أو البحث بالاسم في الموقع المخصص أدناه. www.res-ye.net