شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن : معارك هي الأعنف في قلب مدينة عدن .. والشرعية تعلن الانتصار النهائي وتزف بشرى سارة لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير النقل اليمني صالح الجبواني صباح اليوم عن وصول قوات الجيش الوطني إلى مديرية خورمكسر وسط مدينة عدن. Advertisements وقال الجبواني في تغريدة رصدها "ناس تايمز" إن : "قوات جيشنا الوطني الباسلة وباتصالات مباشرة من الميدان تتقدم الآن وطلائعها تصل وسط خورمكسر". وأشار الجبواني إلى أن "فلول المليشيات المناطقية العنصرية الإرهابية تفر في كل الإتجاهات". مؤكدًا أن "هذا يوم الإنتصار النهائي".. مضيفًا: "أبشري يا عدن فليل الإرهاب المناطقي إلى زوال".

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