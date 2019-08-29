عاجل : انتكاسة مفاجئة لقوات الشرعية .. والحزام الأمني يسيطر على أول مدينة في أبين ويتقدم نحو زنجبار .. وهذا ما يحدث الآن (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الحزام الأمني بقيادة عبدالرحمن الشنيني، من السيطرة على مدينة جعار بمحافظة أبين، فجر اليوم الخميس، بعد اشتباكات مع القوات الحكومية. Advertisements وقالت مصادر محلية أن قوات الحزام الأمني التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المسلح المدعوم من دولة الإمارات، تواصل في هذه اللحظات تقدمها صوب مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

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